Firewatch wird in limitierter Anzahl auch als physische Edition erhältlich sein. Die spezielle Version ist allerdings nur für die PlayStation 4 verfügbar.

Die Entwickler von Campo Santo haben via Twitter bekanntgegeben, dass Firewatch eine physische Edition in limitierter Anzahl erhalten wird. Diese spezielle Version wird lediglich für die PlayStation 4 erscheinen und kann noch in diesem Jahr vorbestellt werden. Weitere Informationen sollen in nächster Zeit folgen. Derzeit ist Firewatch nur als digitale Variante für die PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Erst vor kurzer Zeit erhielt der Titel auf der PlayStation 4 einen zusätzlichen Modus durch ein Update (wir berichteten). Wer Interesse an der physischen Edition hat, der sollte die Produktseite im Auge behalten.