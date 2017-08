Pünktlich zur Gamescom 2017 hat Nintendo das Release-Datum von Fire Emblem Warriors bekanntgegeben und eine limitierte Edition des Action-Spiels angekündigt.

Bereits im Januar kündigten Nintendo, Koei Tecmo und Omega Force den inoffiziellen Nachfolger von Hyrule Warriors an. Bisher war jedoch nicht bekannt, wann Fire Emblem Warriors erscheint. Auf der Gamescom hat Nintendo nun das Release-Datum für Europa bekanntgegeben. Demnach erscheint Fire Emblem Warriors am 20. Oktober 2017 für Nintendo Switch und den New Nintendo 3DS. Zeitgleich wird auch eine limitierte Edition des Action-Spiels für Nintendo Switch in den Händlerregalen stehen.

Die Fire Emblem Warriors Limited Edition wird neben dem Spiel den Original-Soundtrack auf drei CDs und diverse Charakterkarten beinhalten. Ein Preis für die Sonderauflage des Action-Spiels ist bisher noch nicht bekannt. Parallel zu Fire Emblem Warriors werden außerdem zwei neue Amiibo zum Franchise erscheinen. Bei diesen handelt es sich um die aus Fire Emblem: Awakening bekannten Helden Chrom und Tiki.

Ähnlich wie in Hyrule Warriors dient als Grundlage für Fire Emblem Warriors das von Koei Tecmo und Omega Force dominierte Musou- oder Warriors-Genre. Mit bekannten Charakteren aus Fire Emblem tretet ihr in Massenschlachten gegen hunderte oder gar tausende Feinde an und versucht eure Missionsziele zu erfüllen. Im passend zur Gamescom 2017 veröffentlichten neuen Trailer stehen vorwiegend die Hauptcharaktere aus Fire Emblem: Fates im Mittelpunkt. So sehen sind etwa Ryoma, Xander, Takumi, Camilla und die weibliche Variante von Corrin in Aktion zu sehen. Allerdings haben auch aus Fire Emblem: Awakening bekannte Helden wie Chrom und Lucina ihren Auftritt.