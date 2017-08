Final Fantasy XV könnte auf noch einer Plattform erscheinen. Und deren Name lautet so ähnlich wie "Twitch". Ja, tatsächlich: Tabata von Square Enix höchstselbst hat eine Version des Rollenspiels für die Nintendo Switch in Aussicht gestellt.

Eigentlich gehen Nintendo und Square Enix im Hinblick auf ein echtes Final Fantasy seit Jahren getrennte Wege. Doch vielleicht ändert sich das bald. Nachdem nun der Release für Final Fantasy XV für den PC eingegrenzt wurde (zur News: Final Fantasy XV PC Release-Date), scheint es auch um eine Version für die Switch gut zu stehen. Und das wurde sogar von höchster Stelle angedeutet: Hajime Tabata äußerte sich ziemlich eindeutig, dass das JRPG in irgendeiner Form auf die Switch kommen wird. Seine Worte während des Twitch-Panels auf der gamescom:

"Ihr habt gefragt, was wir sonst noch für die Zukunft geplant haben? Wir können euch noch keine handfesten Details nennen, aber wir wollen weitermachen und so viel damit [Final Fantasy XV] und dem Franchise anstellen. Es gibt noch eine weitere bestimmte Konsole, an die viele Leute denken. Sie klingt ein bisschen wie euer Name, 'Twitch'... Ich denke, dabei belassen wir es. [...] darüber werdet ihr in Zukunft nochmal nachdenken."

Zu erwähnen ist, dass die Bemerkung nah mit der Ankündigung von Final Fantasy XV: Pocket Edition für Android und iOS zusammenfällt. Denn dass das eigentliche Spiel in dieser Form für die Switch erscheint, ist schwer vorstellbar. Die Pocket Edition erinnert dem Stil nach stark an die Bravely-Reihe. Für Switch-Verhältnisse wäre ein derartiger Stil aber ein wenig enttäuschend. Was meint ihr?