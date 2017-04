Mit "Distant Worlds" gibt es seit geraumer Zeit eine Konzertreihe, in der die Musik aus den Spielen der Rollenspiel-Reihe Final Fantasy aufgegriffen wird. Nun macht diese erstmals auch in Düsseldorf Halt.

In diesem Jahr feiert Final Fantasy sein 30. Jubiläum, Grund genug, die Konzertreihe "Distant Worlds - Music from Final Fantasy" weiter fortzusetzen. Das orchestrale Abenteuer präsentiert den Soundtrack der Reihe und macht am 06. Mai nun erstmals auch in Düsseldorf Halt. In der Mitsubishi Electric Halle können Fans der Serie dem musikalischen Ohrenschmaus folgen.

Das Philharmonie-Orchester gibt live diverse Stücke aus den Soundtracks der verschiedenen Spiele zum Besten. Rund 100 Mitwirkende hauchen dem Live-Erlebnis Leben ein, begleitet von atemberaubenden HD-Szenen auf einer Großbildleinwand. Karten gibt es ab 45 Euro zzgl. Gebühren exklusiv auf www.eventim.de und telefonisch unter der 01806-570000 (0,20 Euro/Anruf inklusive MwSt bzw. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz).