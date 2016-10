Auf der offiziellen Website von Final Fantasy XV wurde ein neuer, mysteriöser Countdown gestartet. Auf was genau möchte uns Square Enix da neugierig machen?

Während die Arbeiten an Final Fantasy XV so langsam aber sicher abgeschlossen werden, scheint Square Enix noch eine Überraschung in der Hinterhand zu haben. Darauf lässt jedenfalls ein Countdown auf der offiziellen Seite schließen.

Dieser läuft bereits morgen, um 13 Uhr unserer Zeit, ab. Was genau dann passiert, ist bisher nicht bekannt. Es kann jedoch sein, dass es sich um eine Ankündigung handelt, die die beliebten Mogrys betrifft. Denn genau so ein Wesen ist auf der Seite zu sehen.