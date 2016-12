Dafür dass Final Fantasy XV so lange auf sich warten ließ, waren Porno-Produzenten umso schneller, wenn es darum ging, sich von dem Rollenspiel für ein schmutziges Filmchen inspirieren zu lassen. In Full Service Station stehen allerdings nicht die vier männlichen Protagonisten im Mittelpunkt.

Wer unsere Liste der "besten Videospielpornos" aufmerksam durchgelesen hat, wird bemerkt haben, dass Final Fantasy schon einmal als Vorlage für einen Pornofilm hergehalten hat. Nun ist der aktuellste Teil an der Reihe. Entgegen der ersten Vermutung handelt es sich aber um keine an homosexuelle Männer gerichtete Parodie, obwohl die Protagonisten allesamt männlich sind. Stattdessen rückt eine andere Figur in den Mittlpunkt: Die Mechanikerin Cidney Aurum, die von Nikki Benz verkörpert wird. Die "Schauspielerin" überspitzt die ohnehin schon freizügige Figur durch ihre unnatürlich großen körperlichen Attribute.

Ein Auszug aus der Zusammenfassung von Brazzers.com [NSFW]: "Sean Lawless' Auto ist in der Wüste liegengeblieben. Auf der Suche nach Hilfe trifft er die Mechanikerin Nikki Benz, die sich sein Gerät einmal genauer anschauen soll. Sie hasst es für die Reparatur etwas berechnen, doch ihr bleibt keine Wahl. Schließlich muss sie ihr Geschäft am Laufen halten. Sean bemerkt, dass sich Nikki an sie heranmacht und so ist er bereit, jeden Preis zu zahlen, denn die Mechanikerin ihm nennt. Dann taucht plötzlich ein riesiger Troll auf, den Nikki tapfer bekämpft. Schon kurz darauf stellt sie fest, dass es noch ein weiteres Monster gibt, dass sie bändigen muss." Was für ein Drehbuch!