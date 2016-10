Square Enix muss einen namhaften Abgang hinnehmen, der bis dato auch in Final Fantasy XV involviert war, das Ende November erscheinen soll.

Die Rede ist in diesem Fall von Art Director Yusuke Naora, der Square Enix nun verlassen hat. Via Twitter kommunizierte er selbst, dass der 30. September sein letzter Arbeitstag beim Studio gewesen sei.

Naora will aber auch in Zukunft an Illustrationen und Designs für Square Enix und die Final-Fantasy-Marke arbeiten, dann aber als Freelancer. Bereits Akihio Yoshida blieb dem Studio in dieser Form erhalten, nachdem er das Unternehmen im Jahr 2013 verlassen hatte.

Naora war zuvor 24 Jahre lang bei Square Enix tätig und durfte zum Abschied das Ende von Final Fantasy XV begutachten. "Es war meine letzte Arbeit und diese wurde schlussendlich der großartigste Abschluss", so Naora diesbezüglich.