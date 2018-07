Vor einiger Zeit wurde ja eine Cross-Over-Zusammenarbeit zwischen Final Fantasy XIV und dem extrem erfolgreichen Monster Hunter World angekündigt. Jetzt gibt es dafür auch einen ganz konkreten Termin!

In einer Pressemitteilung hat Square Enix nun alle wichtigen Informationen zur Kooperation zwischen dem Online-RPG Final Fantasy XIV und Capcoms Erfolgstitel Monster Hunter World bekannt gegeben. Demnach wird die auf der E3 2018 erstmals vorgestellte Zusammenarbeit am 07. August 2018 starten und euch beim Kampf gegen den "König der Lüfte" Rathalos auf die Probe stellen.

Rathalos erhält im Patch auf Version 4.36 Einzug in das Spiel; das Update bietet mit "Die Pagos-Expedition" auch die nächste Erkundung des Verbotenen Landes Eureka. Das Szenario "Jagd auf Rathalos" setzt voraus, dass ihr Stufe 70 erreicht und das Hauptszenario bereits abgeschlossen habt. Die normale Prüfung lässt acht Krieger des Lichts gegen Rathalos antreten, in der schweren Variante sind es nur deren vier - inklusive zusätzlicher Spielmechaniken als Hommage an Monster Hunter World.

Als Teil der Kooperation werden auch neue Belohnungen verfügbar sein:

Neues Ausrüstungsset – Design inspiriert von Rathalos

Neue Begleiter – Poogie und Felyne

Neues Reittier – Rathalos

Neue Möbel für die Unterkünfte – Grillspieß

In einer aktuellen Sonderausgabe des Videoformats "Brief des Produzenten LIVE" gab Naoki Yoshida auch erste Ausblicke auf das größere Update auf Version 4.4 preis. Demnach erwartet euch im Patch:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neue Nebenaufträge – Die vier Tierheiligen und noch mehr Abenteuer mit Hildibrand

Neue Dungeons – Kargland und Sankt Mocianne-Arboretum (schwer)

Neue Prüfung – Suzaku

Neuer Raid – Omega: Alphascape

Aktualisierungen zu Jobs, PvP, Kampfsystem, dem Verbotenen Land Eureka, Sammeln und Handwerken, Staatlichen Gesellschaften, Unterkünfte, dem Gold Saucer uns mehr.