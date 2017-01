Das Fan-Event rund um Final Fantasy XIV in Frankfurt ist offiziell bereits ausverkauft, aufgrund der Nachfrage gibt es nun aber noch einmal ein streng limitiertes Ticketkontingent.

Wer doch noch am Fan-Event rund um das Online-Rollenspiel von Square Enix teilnehmen möchte, der hat nun noch einmal die Chance auf Tickets. Das Unternehmen hat via eventbrite.co.uk nun noch einmal ein streng limitiertes Kontingent freigegeben; ihr müsst im Zweifel also schnell sein.

Die Event-Reihe rund um das Spiel macht am 18. und 19. Februar im deutschen Frankfurt am Main Halt. Offiziell war das Fan Festival am vergangenen Montag als ausverkauft vermeldet worden. Jetzt gibt es doch noch einige Resttickets, um in der Festhalle mit dabei zu sein. Die Tickets für knapp 150 Euro gibt es auf dieser Webseite, wo ihr euch auch mit weiteren Details versorgen könnt.