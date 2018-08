Anderthalb Monate vor Release hat die aktuell laufende Beta zu FIFA 19 einige Details zum Karrieremodus der Vollversion verraten.

Der YouTuber DailySquadStacker hat sich die aktuell laufende Beta zu FIFA 19 genauer angesehen und dabei einige interessante Neuigkeiten zum Karrieremodus zutage gefördert. Natürlich hat Electronic Arts dafür gesorgt, dass das entsprechende Video wieder entfernt wurde. Einige Teile sind aber trotzdem noch im Umlauf.

Das Menü wurde mit dem Champions-League-Logo aufgehübscht. An einem Spieltag könnt ihr Matches selbst spielen oder aber auch simulieren. Hier habt ihr auch einen Überblick über eure Ergebnisse und Transfers. Die Newszentrale ist in Breaking News, World News, Club News, und Transfer News aufgeteilt. Der Leak verrät, dass die World News die Ergebnisse der Champions-League-Auslosung anzeigen.

Eine weiteres neues, geleaktes Feature ist "Game Plans". Dort stellt irh die Aufstellung und Taktik voreinstellen. Diese Pläne könnt ihr vor dem Spiel zuweisen und während des Spiels ändern, um eure Taktik an das aktuelle Spielgeschehen anzupassen. Zu guter Letzt zeigt ein Screenshot die Einstellungen für Matches zur Schwierigkeit, Länge, dem Transferfenster und der Europa sowie der Champions League. Diese können aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

In der letzten Folge des Story-Modus "The Journey" in FIFA 19 schließt sich Alex Hunter Real Madrid an.