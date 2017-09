Erst kürzlich bezog Electronic Arts ja zur fehlenden Unterstützung der Frostbite-Engine in FIFA 18 auf der Switch Stellung. Auch weitere Features sind in dieser Spielversion an Bord. Jetzt äußert sich ein weiterer Entwickler zu den Hintergründen.

Wenn FIFA 18 am 29. September erscheint, dann kommt das Spiel auch für die Switch und damit die Reihe generell seit längerer Zeit auch mal wieder auf eine Nintendo-Plattform. Allerdings müssen Gamer hier mit Einschränkungen leben. Doch warum eigentlich genau? Andrei Lazarescu, Producer bei EA Bucharest, hat sich dazu nun ebenfalls noch einmal geäußert.

Während wichtige Features wie Ultimate Team in FIFA 18 auf der Switch an Bord sind, fehlen andere wie der Story-Modus "The Journey" oder auch generell die Unterstützung der Frostbite-Engine. Letztere kommt auf PS4 und Xbox One zum Einsatz, wurde für die Switch aber schlicht nicht optimiert. Das hat auch einen bestimmten Grund.

So führt Lazarescu aus: "Jedes Mal haben wir nur ein Jahr Zeit, um das Spiel fertigzustellen. Man muss daher sehr vorsichtig mit den Entscheidungen sein, die man trifft, welche Features den Weg in das Spiel finden sollen, denn das Veröffentlichungsdatum ändert sich nicht. Der Release-Termin wird niemals in irgendeiner Weise geändert."

Dass in der Switch-Version in diesem Jahr bedeutende Features in Sachen Technik und Gameplay fehlen, ist also auch zu einem großen Teil auf die fehlende Entwicklungszeit für die Switch zurückzuführen. Hinzu komme, dass keineswegs von Anfang an gesichert gewesen sei, dass die Nintendo-Konsole auch wirklich ein Erfolg werden würde; man habe sich als Drittanbieter also unter Abwägung der geschäftlichen Risiken auch nur bedingt auf die Entwicklung einstellen können, zumal es Drittanbieter auf Nintendo-Plattformen naturgemäß auch immer schwer haben würden.

Als jährlich erscheinendes Franchise ist das Risiko, sich einer komplett neuen Plattform zu widmen, unter dem Strich größer. Dennoch ist man bei EA davon überzeugt, ein vollwertiges erstes FIFA auf der Switch abzuliefern. Das Spiel sei als Grundstein für die Spielereihe auch im Hinblick auf die weitere Zukunft auf der Switch zu sehen.