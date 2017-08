FIFA 18 wird für die Nintendo Switch nicht die Frostbite-Engine unterstützen. Dennoch soll die Version den Umsetzungen für die letzte Konsolengeneration überlegen sein.

Eine der größten Third-Party-Veröffentlichungen für die Nintendo Switch wird FIFA 18 sein. Die Version für Nintendos neueste Konsole wird allerdings sehr unterschiedlich zu den Versionen für PlayStation 4 und Xbox One ausfallen, da die Frostbite-Engine nicht zum Einsatz kommt. Das Entwicklerteam hat eine andere Engine erstellt, um verminderte Qualität durch Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Laut Andrei Lazarescu, Entwickler der Switch-Umsetzung, wird FIFA 18 ein vollwertiges FIFA-Spiel werden und auch im Vergleich zur letzten Konsolengeneration um Xbox 360 und PlayStation 3 fortgeschrittener in Sachen Spielphysik sein.

Der Publisher Electronic Arts möchte auch in Zukunft gerne mehr Spiele auf die Nintendo Switch bringen. Allerdings spielt der Erfolg von FIFA 18 auf der Switch eine wichtige Rolle. FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One.