So wie es aussieht, könnte FIFA 18 ohne ein geschätztes Feature verzichten, wenn es im Spätsommer erscheint. Die Rede ist von der Bundesliga.

Ein FIFA ohne Bundesliga ist hierzulande wie Brot ohne Aufstrich. Doch genau danach sieht es aktuell aus. FIFA 18 könnte möglicherweise ohne den Modus auskommen müssen. Aktuell vergibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) Spielelizenzen für die erste und zweite Bundesliga neu. Für EA wird die Zeit knapp, sich für Verwendungsrechte ins Rennen zu bringen, denn die Frist für das Vorhaben endet bereits am 27. März.

Halter der Exklusivrechte an der deutschen Eliteliga war bis jetzt EA Sports. Die Konkurrenz von Konami mit Pro Evolution Soccer (PES) hatte bislang stets das Nachsehen. Wenn EA die Lizenzen verliert, werden in kommenden FIFA-Ablegern die Gesichter aktueller Bundeliga-Profis fehlen. Höchstwahrscheinlich wird EA in den kommenden Tagen noch zuschlagen. Wäre das ein Verlust für euch oder macht euch FIFA auch ohne die Bundesliga schon genügend Spaß?

Bislang gibt es kaum Informationen über FIFA 18. Ein kurzer Einblick wurde vor einigen Wochen in die Switch-Version gewährt (zur News: FIFA 18 Nintendo Switch).