Mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht im Sommer ein Sport-Highlight auf dem Programm. Dieses werdet ihr nun auch in FIFA 18 erleben können!

Electronic Arts und EA Sports haben per Pressemeldung heute ein Update zum Blockbuster FIFA 18 angekündigt. Der kostenlose Patch bereitet euch auf das wichtigste Fussballturnier der Welt vor: die FIFA-WM, die 2018 in Russland stattfindet.

Durch das Update wird euch ein vollständiges und authentisches Turnier-Erlebnis mit allen offiziellen Elementen der Weltmeisterschaft an die Hand gegeben. Demnach dürft ihr euch dementsprechend auf die originalen Teams, Stadien, Trikots und Wappen freuen. Selbst der offizielle Spielball und auch der Siegerpokal sind an Bord - die volle Ladung Fussball-WM für Zuhause also.

Ihr seid schon heiß? Dann dürft ihr nun den Rotstift zücken und euch den 29. Mai 2018 fett im Kalender anstreichen. Ab diesem Tag soll das WM-Update kostenlos für die Spielversionen auf den Plattformen PC, PS4, Xbox One und Switch zum Download bereit stehen. Ab dann könnt ihr von der Gruppenphase bis zum Finale in Moskau mit allen 32 qualifizierten Nationen antreten. Das Ganze gibt es nicht nur offline, sondern es warten euch Online-Freundschaftsspiele und Online-Turniermodi.

Trostpflaster für unsere holländischen Nachbarn: In invidiuellen Turnieren können auch andere Lizenz-Nationalteams für die Fussball-WM ausgewählt werden, darunter auch die Niederlande. Und auch Italiener, Amerikaner oder Chilenen kommen so immerhin daheim an der Konsole in den Genuss des Turniers sowie der 12 russischen Stadien.

Die Fussball-WM ist darüber hinaus vorübergehend ab dem 06. Juni auch in FIFA Mobile verfügbar.