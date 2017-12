Electronic Arts hat nach anfänglichen Erfolgen in der FIFA-Reihe den Ultimate-Team-Modus ja in immer mehr Titeln untergebracht. Grund dafür ist auch die extrem hohe Nachfrage, die für den Publisher ein äußerst lukratives Geschäft ist.

Ultimate Team ist in quasi jedem Titel von EA Sports vertreten, allen voran natürlich in den Verkaufsschlagern FIFA 18 und Madden NFL 18. Auch in anderen Titeln setzt man immer mehr auf diesen Spielmodus, denn dieser ist für den Publisher ein echtes Zugpferd was den Umsatz betrifft.

Wie EA-CFO Blake Jorgensen nun in einem Statement einräumt, spielen rund 70 bis 75 Prozent der Gamer, die sich FIFA, Madden und Co. kaufen auch tatsächlich den Ultimate-Team-Modus. Von diesen 75 Prozent - und dabei handelt es sich ja um Millionen von Gamern weltweit - sind zudem rund die Hälfte bereit, auch wirklich Geld im Ultimate-Team-Modus auszugeben; die andere Hälfte belässt es beim bloßen Zocken, so Jorgensen im Rahmen des NASDAQ 37th Investor Program.

In einer Free-to-Play-Welt sei das bereits "ein fantastische Verhältnis" zwischen zahlenden und nicht zahlenden Kunden. Doch während Ultimate Team in den einzelnen Titeln einfach so zugänglich ist, so geben Spieler bereits den Vollpreis für die Anschaffung der Vollversion aus. Der Free-to-Play-Vergleich von Jorgensen mutet da schon fast etwas bizarr an.

Dennoch stehe der finanzielle Aspekt nicht zwangsläufig im Vordergrund. Mit dem Modus wolle man die Spieler an sich überzeugen, denn wenn Spieler mit ihren Games zufrieden sind, dann sind diese in letzter Konsequenz auch bereit dazu, mehr Geld auszugeben - wie eben in Ultimate Team. Der finanzielle Erfolg sei demnach erst das Ergebnis eines guten Spielmodus. Dass Gamer zuvor bereits 60 Dollar in ein Vollpreisspiel investiert haben, sieht Jorgensen nicht als Problem an. Wenn man bedenke, dass einige Spieler wirklich 3.000 bis 5.000 Stunden während eines Jahres mit dem Titel verbringen, dann würde man für dieses Geld schon einen hervorragenden Gegenwert erhalten.