Wir haben uns dran gewöhnt: Jahr für Jahr gibt es im gleichen Zeitfenster neue Ableger der EA-Sports-Reihen FIFA, Madden NFL und NHL, die jeweils grafische Verbesserungen und neue Features spendiert bekommen. Allerdings scheint es Überlegungen bei EA zu geben, mit dieser Tradition zu brechen.

In hiesigen Gefilden fahren Electronic Arts und EA Sports sicherlich gut: Das Jahr für Jahr neue FIFA - zuletzt FIFA 18 - findet unzählige Abnehmer und zählt zu den absoluten Verkaufsschlagern des Spielejahres. Spieler werden sich dennoch womöglich auf eine Veränderung einstellen müssen, was die jährliche Veröffentlichung der Sportspielreihen FIFA, Madden NFL und NHL betrifft. Das legen Aussagen von EA-Verantwortlichen gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg nahe.

Vorweg: EA-CEO Andrew Wilson sagt auch, es "müssen zuerst noch einige Dinge vorher passieren", bevor uns diese Veränderung droht, allerdings gibt es wirklich ernsthafte Überlegungen. "Wir machen wirklich jedes Jahr Vieles in einem FIFA- oder Madden-Spiel und wir machen in diesem Zusammenhang wirklich viel Code verfügbar als Teil der neuen Ausgaben."

Das mag in hiesigen Gefilden so funktionieren, aber laut Wilson nicht in wichtigen Märkten wie Korea oder China. Dort veröffentlicht EA mehr oder weniger nur alle vier Jahre wirklich substantielle Codezeilen neu, um wirklich tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Auch, weil die Sportserien dort schlicht nicht so populär sind wie andernorts und dieses Geschäftsmodell sich so dort am besten bewährt hat.

Und dann ergänzt Wilson: "Ich denke es gibt eine Welt, in der das auch in anderen Bereichen unseres Geschäfts passieren wird." Diese anderen Geschäftsbereich könnten beispielsweise die westlichen Märkte sein. Denkbar wäre, dass man mit Titeln wie FIFA ein Abomodell anstrebt und Spieler Jahr für Jahr lediglich neue Inhalte dazu bekommen, wie beispielsweise auch den neuen Longshot-Modus in Madden NFL 18 oder The Journey in FIFA 18. Andererseits könnten grafische Updates oder Änderungen an der Spielmechanik künftig dann auch häufiger eingespielt werden als nur auf jährlicher Basis.

Wir halten euch zu diesem Thema und möglichen Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.