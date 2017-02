FIFA 17 war im Jahr 2016 das weltweit am häufigsten verkaufte Konsolenspiel überhaupt. Über zehn Millionen Spieler haben dabei den neuen Story-Modus "The Journey" gezockt - und dieser wird auch im nächsten Teil fortgesetzt.

Die größte Neuerunge in FIFA 17 war sicherlich die Einführung des Story-Modus namens "The Journey". Wenn ihr zu den über zehn Millionen FIFA-Gamern gehört, die sich diesen angesehen haben, dann dürftet ihr erfreut sein, dass EA diesen im kommenden FIFA 18 weiter ausbauen möchte. Das bestätigte EA-CEO Andrew Wilson in der vergangenen Nacht.

"FIFA 18 wird auf die Grundlage aufbauen, die wir mit dem Story-Modus in diesem Jahr gelegt haben", so Wilson. "The Journey" werde demnach in Season 2 zurückkehren und dann neue Charaktere und neue Handlungsstränge zu bieten haben. Darüber hinaus werde das in Vancouver ansässige Entwicklerteam "innovative neue Spielerfahrungen" im diesjährigen Ableger einführen, wobei auch Ultimate Team ein Thema sein wird.

Unterdessen befindet sich der aktuelle Teil FIFA 17 auf dem Weg, der bestverkaufte Ableger der Franchise überhaupt zu werden.