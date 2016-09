PC-Demo: So verlängert ihr die Spieldauer

Ihr wollt in der FIFA-17-Demo länger als vier Minuten pro Halbzeit auf dem Platz bleiben? Eine simple Änderung macht dies möglich.

Seit wenigen Tagen darf in der PC-Demo zu FIFA 17 scharf geschossen werden, die Halbzeitlänge fällt mit vier Minuten allerdings ziemlich knapp aus. Auf Reddit liefert nun der Nutzer "Condemned_alienated" eine Anleitung zur Verlängerung der Spieldauer, die allerdings nicht ganz ohne Nebenwirkungen in die Länge gezogen werden kann. Weil die Ausdauer der Spieler auf vier echte Zeitminuten ausgelegt ist, laufen sie bei mehr als vier Minuten mit Schnappatmung über die Wiese.

Für die künstliche Verlängerung müsst ihr den Pfad "C:\Program Files (x86)\Origin Games\FIFA 17 DEMO\Data\" aufrufen und die versteckte Datei "locale.ini" mit einem Text-Editor öffnen. Sucht die Zeile "FIFA_DEMO = 1" und fügt genau unter dieser Zeile folgenden Befehl ohne Anführungszeichen hinzu:

"SKIP_BOOTFLOW=0

HALF_LENGTH=20

AI_SETTING_HALFLENGTH=20"

Die "20" in der zweiten und dritten Zeile steht für die Halbzeitlänge in Minuten, beide Werte müssen gleich sein. Ihr könnt ihn je nach Wunsch anpassen. Wollt ihr dagegen einfach nur ein bisschen Schießen üben, muss die erste Zeile in "SKIP_BOOTFLOW=1" umgewandelt werden.