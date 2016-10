Neuer Startrekord in Großbritannien

Wir berichteten ja heute bereits, dass FIFA 17 direkt zum Verkaufsstart die Spitze der britischen Software-Chars erklimmen konnte. Doch dem neuen Ableger der bekannten EA-Franchise gelang noch mehr.

FIFA 17 hat nämlich in Großbritannien einen neuen Startrekord innerhalb der Reihe aufgestellt. Diesen hatte bislang das mittlerweile doch etwas betagtere FIFA 13 inne, doch die darauffolgenden Serienableger konnten diesen Rekord nicht brechen.

In der ersten Verkaufswoche wurden von FIFA 17 soviele Exemplare verkauft, wie noch bei keinem vorherigen Ableger zuvor. Im Vergleich zu FIFA 16 im Vorjahr lagen die Verkaufszahlen laut GfK ChartTrack satte 18 Prozent höher.

54 Prozent der Exemplare wurden in Großbritannien für die PS4 verkauft, 41 Prozent für die Xbox One. Die kompletten aktuellen britischen Charts findet ihr in dieser Newsmeldung vom heutigen Tage.