Kurz vor der gamescom gibt es seitens Focus Home Interactive eine Ankündigung zum kommenden Battle-Royale-Shooter Fear the Wolves. Auf dem PC gibt es jetzt einen Termin; zudem wurden Konsolenfassungen bestätigt.

Die S.T.A.L.K.E.R.-Macher Vostok Games haben zusammen mit Publisher Focus Home Interactive einen Starttermin für den neuen Battle-Royale-Shooter Fear the Wolves genannt. Das Online-Actionspiel wird zunächst im Rahmen eines Early Access spielbar und soll in dieser Form noch in diesem Monat bei Steam durchstarten. Als Release-Termin wurde insoweit der 28. August für die PC-Fassung genannt.

In der Pressemeldung wird zudem bestätigt, dass die Vollversion im kommenden Jahr 2019 nicht nur für den PC veröffentlicht wird. Auch von Konsolenfassungen ist in der Pressemeldung die Rede, wobei man aber noch keine konkreten Plattformen nennt. Am wahrscheinlichsten dürften Umsetzungen für PS4 und Xbox One sein; diesbezüglich halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Gezeigt wird das Spiel jedenfalls bereits in dieser Woche auf der gamescom in Köln.

Fear the Wolves will das traditionelle Last-Man-Standing-Gameplay mit PvE-Elementen, Wettereinflüssen und Endgame-Spielmechaniken mischen. Dadurch soll eine einzigartige, spannungsgeladene Mischung in den Ruinen von Tschernobyl entstehen. Der Early-Access-Start erfolgt nun sechs Wochen nach der vorherigen Closed Beta und hat seither etliche Performance- und Balancing-Verbesserungen spendiert bekommen.

Fear the Wolves - gamescom 2018 Early Access Release Date Trailer Pünktlich zur gamescom hat Focus Home nun den Early-Access-Starttermin für Fear the Wolves auf dem PC bekannt gegeben.