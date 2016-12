Bis dato war Fate/Extella: The Umbral Star ausschließlich in Japan zu haben, wo das PlayStation-Spiel im November erschien. Jetzt gibt es auch ein Datum für die Veröffentlichung der hiesigen Spielversion.

In einer Pressemail hat Marvelous Europe heute den Erscheinungstermin von Fate/Extella: The Umbral Star in Europa bekannt gegeben. In hiesigen Gefilden soll der Titel demnach ab dem 20. Januar 2017 zu haben sein. Der Termin gilt für PS4- und Vita-Version gleichermaßen.

Neben einer Standard-Version soll es auch eine limitierte Moon Crux Edition geben, die Hardcover-Artbook mit über 100 Seiten qualitativ hochwertiger Artworks und Hintergrundgeschichten beinhaltet. Außerdem sind auch 16 Sammelkarten und ein Stoffposter an Bord.

Die digitale Spielversion kann zudem ab sofort via PlayStation Store vorbestellt werden. Frühentschlossene können sich als Bonus den DLC Shackled Bride Outfit sichern. Eine solche Kampagne gibt es für die Vita-Version nicht; innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Launch soll es hier aber ein Day One Edition Bundle geben, das euch das DLC-Outfit Cold-Blooded Warden für Gilgamesh einbringt.