Nachdem der letzte Ableger der Franchise vor einem knappen Jahr erschienen ist, könnte uns noch in diesem Jahr Far Cry 5 ins Haus stehen.

Nach dem Release von Far Cry Primal wurde es relativ still um die Franchise. Doch nun ist ein Platzhalter aufgetaucht, der darauf schließen lässt, dass Far Cry 5 noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

So wird das Spiel momentan im System von dem Spielehändler GameStop gelistet. Dabei wird als Release-Termin der 26. November aufgerufen. Da es sich bei diesen Datum jedoch um einen Sonntag handelt, könnte es sich dabei um einen groben Platzhalter handeln, damit das Marketing geplant werden kann.

Da es bisher noch keine offizielle Bestätigung von Ubisoft gibt, solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht genießen. Spätestens zur E3 im Juni werden wir jedoch vermutlich schlauer sein, was einen potentiellen neuen Far-Cry-Ableger angeht.