Far Cry 5 ist ein gigantisch großes Open-World-Spiel, in dem Entwickler Ubisoft zahlreiche Geheimnisse, Easter Eggs und Anspielungen auf andere Spiele oder Filme versteckt haben. Wir haben 10 davon herausgesucht, von denen ihr bestimmt das eine oder andere noch nicht kennt.

Platz 10: Sex und Gewalt: Wie die Tiere …

Far Cry 5 wartet mit unzähligen Details auf, die man unter Umständen übersieht, wenn man nicht genau hinschaut. So könnt ihr auf den Kuhweiden mit etwas Glück die Rindviecher beim Sexualverkehr beobachten. Doch gelegentlich werdet ihr auch Zeuge weniger zärtlichen Verhaltens unter Tieren: Womöglich von den Revierkämpfen in Monster Hunter World inspiriert, kann es passieren, dass direkt vor euch ein Bär einen Hirschen reißt, sich einen spektakulären Kampf auf Leben und Tod mit einem Stier liefert oder ein Wolfsrudel eine Kuh anfällt. Ist euch auch das Folgende aufgefallen? Fängt ein Tier Feuer, so wälzt es sich am Boden, um das Feuer zu löschen. Beobachtet auch mal euren Hund Boomer in der Nähe eines Ufers: Dort planscht er mitunter fröhlich herum oder gönnt sich schlabbernd eine Erfrischung.