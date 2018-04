Ein Hinweis in einer Mission aus Far Cry 5 hat die große Suche nach dem Bigfoot ausgelöst. Gibt es das kryptische Wesen in Hope County wirklich?

Kryptozoologen aufgepasst: Ein Prepper-Versteck in Far Cry 5 hat aktuell eine großangelegte Suche nach dem sagenumwobenen Bigfoot ausgelöst. Der gewaltige Menschenahffe soll in den Whitetail Mountains in Hope County leben. Doch das Tier ist in im Spiel mindestens genau so schwer zu fassen wir in der Realität.

In der Nebenmission "Auf Sasquatsch-Suche" in den Whitetail Mountains ist sich einer der Bewohner sicher, den Sasquatch gesehen zu haben. Unter den Fans sorgt diese Aussage seither für Begeisterung. Im Westen von Clagett Bay findet ihr Dick Danskys Hütte. Dieser will den Bigfoot gesehen haben und sich bereits dessen Spur aufgenommen haben. Um euch Zutritt zu der Hütte verschaffen zu können, müsst ihr allerdings erst Danskys Schlüssel finden. Einer hinterlassenen Notiz ist zu entnehmen, dass er sich zu einem nahegelegenen Aussichtspunkt begeben hat, um Geräuschen nachzugehen, die ergehört hat.

Tatsächlich kann man derartige Geräusch auch selbst hören. Folgt ihr dem Weg zum Aussichtspunkt, stoßt ihr immer wieder auf gerissene Tiere und Blutlachen, darunter auch ein interessantes Indiz: sehr große Fußabdrücke. Ist der Schlüssel zur Hütte gefunden, beginnt das eigentliche Rätsel erst, denn der Prepper hat in seinem Haus eine Karte hängen, auf der diverse Notizen zu Bigfoot-Sichtungen vermerkt sind. Auf Reddit unterstützen sich die Far-Cry-5-Spieler gerade gegenseitig bei der Suche, um das unentdeckte Wesen zu finden.

Bereits in einem DLC zu Far Cry 4 gab es den nahen Verwandten des Sasquatch, den Yeti zu sehen. Auch in Ghost Recon: Wildlands wurde wochenlang nach dem Wesen gesucht. Habt ihr schon eine Entdeckung gemacht?