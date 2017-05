Es ist offiziell: Far Cry 5 spielt in Amerika, wie Ubisoft soeben per Pressemeldung bekannt gab, genauer gesagt in Hope County, Montana. Außerdem veröffentlichte der Publisher gleich vier, allerdings recht kurze, Teaser-Trailer, die einen Eindruck vom Setting und der wieder mal beeindruckenden Grafik geben. Zudem wurde bekanntgegeben, dass am Freitag, den 26. Mai, die offizielle Ankündigung mit endlich ausführlichen Infos folgen wird.

Doch seht einfach selbst:

Far Cry 5 Church Teaser-Trailer:

Far Cry 5 - Willkommen in Hope County Teaser #3: Kirche Der dritte Teaser-Clip zum heute bestätigten Far Cry 5 rückt eine Kirche in Hope County in den Mittelpunkt.

Far Cry 5 River Teaser-Trailer:

Far Cry 5 - Willkommen in Hope County Teaser #1: Fluss Der erste von vier Teaser-Clips zum neuen Far Cry 5 zeigt euch einen Fluss rund um Montana.

Far Cry 5 Field Teaser-Trailer:

Far Cry 5 - Willkommen in Hope County Teaser #2: Feld Der zweite Teaser zum neuen Ubisoft-Shooter zeigt euch ein großes Feld in Hope County.

Far Cry 5 Forest Teaser-Trailer:

Far Cry 5 - Willkommen in Hope County Teaser #4: Wald Im abschließenden vierten Teaser-Clip zu Far Cry 5 dürft ihr einen Ausflug mit in den Wald machen.

Was haltet ihr bisher vom neuen Far Cry? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Diskutiert mit uns: Top 10 E3-Wunschliste: Wie geil wäre eine E3 2017 mit diesen Neuankündigungen?!