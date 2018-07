Nachschub für den erfolgreichen Shooter Far Cry 5: Heute hat Ubisoft mit "Lost on Mars" den nächsten Zusatzinhalt mit einem Veröffentlichungsdatum versehen.

In einer Pressemeldung hat Ubisoft heute den 17. Juli 2018 als Release-Termin für den neuen DLC "Lost on Mars" zum Shooter Far Cry 5 bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um den mittlerweile zweiten Zusatzinhalt nach dem Release des Titels, der natürlich auch im Season Pass enthalten ist. Ansonsten ist dieser auch via Gold Edition verfügbar und kann zudem eigenständig erworben werden.

In "Lost on Mars" dürft ihr zum Mars reisen, um eine Alien-Bedrohung auszuschalten; der Wahnsinn wird also gewissermaßen direkt von Hope County auf den Mars teleportiert. Ihr helft Nick Rye mit seinem Kumpel Hurk, die außerirdische Invasion der Erde zu verhinden. Dabei stehen euch neue Waffen aus dem Arsenal der Außerirdischen zur Verfügung, unter anderem der Blaster of Disaster, Hellfire oder der Morphinator. Mit den Space Jets warten zudem neue Fahrzeuge.

Über den DLC hinaus erhalten alle Spieler von Far Cry 5 via Far Cry Arcade Zugang zu den Assets von "Lost on Mars"; diese können folglich für eigene Kreationen über den Editor genutzt werden, womit zahlreiche Sci-Fi-Inhalte folgen sollten.

Im August 2018 ist dann der Release des nächsten DLC-Pakets namens "Dead Living Zombies" geplant. Auch hier warten wieder neue Inhalte für Karten-Ersteller.