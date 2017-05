Far Cry 5

Nach der offiziellen Ankündigung von Far Cry 5 kommen nun weitere Details zum Spiel ans Tageslicht. Eine sehr gute Info betrifft die Kampagne des Spiels.

Ubisoft hat Far Cry 5 offiziell angekündigt und mit einem Release-Datum versehen. Gleichzeitig gab man das Setting preis, in dem die Kampagne des Shooters spielt. Das Besondere der besagten Kampagne: Ihr werdet diese nicht nur alleine, sondern auch kooperativ mit einem Freund bewältigen können.

So hat der französische Entwickler und Publisher bestätigt, dass die komplette Kampagne kooperativ spielbar sein wird. Allerdings äußerte man sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht dazu, ob des ausschließlich online oder auch in einem lokalen Splitscreen-Modus möglich sein wird. Auch ist nicht bekannt, ob dann beide Spieler gewissermaßen den gleichen Charakter zocken. Der Spielercharakter kann individualisiert werden, was Geschlecht und Hautfarbe betrifft; ob es einen vollständigen Charakter-Editor geben wird, bleibt abzuwarten.