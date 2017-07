Far Cry 5

Im nächsten Jahr können sich Action-Fans in den neuesten Far Cry-Ableger stürzen. Dieses kann bereits vorbestellt werden, wobei Gamesplanet ein ganz besonderes Angebot in petto hat.

Bei Gamesplanet könnt ihr Far Cry 5 nämlich zu einem deutlich niedrigeren Preis vorbestellen und erhaltet obendrein noch das Weltuntergangs-Paket gratis dazu. Dieses beinhaltet:

Doomsday Pepper Pack: 1x Doomsday Pepper Outfit, 1x Doomsday Van, 1x Doomsday 1911 Handgun

Chaos Pack: 4x Molotov Cocktails, 4x Animal Bait, 4x Fast Buffs, 4x Furious Buffs

Bei der Vorbestellung des Spiels könnt ihr zwischen Standard, Gold und Deluxe Edition wählen. Erstere kostet 49,99€ (-17%), die Gold Edition 76,49€ (-15%) und die Deluxe Edition 59,49€ (-15%).

Alle Versionen werden als Uplay Key für PC ausgeliefert.