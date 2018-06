Von Bethesda dürfte es gleich mehrere Ankündigungen rund um das Fallout-Franchise auf der E3 geben. Dabei wird nicht nur das neue Fallout 76, sondern auch das schon länger bekannte Fallout Shelter eine Rolle spielen.

Im Sommer 2015 veröffentlichte Bethesda mit Fallout Shelter ein Spin-Off zur postapokalyptischen Reihe, um Fans bis zum Release von Fallout 4 zu beschäftigen. Dabei musstet ihr euer eigenes Vault auf- und ausbauen. Später erschien der Titel auch in 2016 für PC sowie in 2017 für die Xbox One - und war dort gleichermaßen durchaus populär. Jetzt kommt wohl auch die PS4 in den Genuss des Titels.

Bevor Bethesda seine E3-Pressekonferenz abhält, ist nun bereits eine Liste über die im Spiel zu verdienenden Trophäen auf der PS4 aufgetaucht. Die komplette Liste gibt es auf der Webseite exophase, die sich auf das Tracking von Achievements spezialisiert hat. Die PS4-Trophäen entsprechen dabei offenbar exakt den von der Xbox One bekannten Achievements.

Da sich der Titel für Bethesda als echte Cash-Cow erwiesen hat, wäre eine PS4-Ankündigung im Rahmen der E3 2018 alles andere als überraschend. Daneben wird in Sachen Fallout ja schon ganz sicher Fallout 76 näher vorgestellt, das womöglich ja schon im Juli erscheinen könnte. Und auch die Gerüchte um ein Remaster von Fallout 3 halten sich weiter hartnäckig!