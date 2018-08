Bethesda plant keine Veröffentlichung von Fallout 76 via Steam. Das Online-Rollenspiel soll ausschließlich via Bethesda.net erhältlich sein.

Falls ihr Fallout 76 auf dem PC spielen möchtet, dann müsst ihr euch Bethesda.net installieren. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass weder die Beta noch die Vollversion des kommenden Ablegers aus dem Fallout-Universum via Steam veröffentlicht wird.

Die Beta-Phase des Online-Rollenspiels erfolgt im Oktober und Vorbesteller des Titels können daran teilnehmen. Falls keine großartigen Probleme beim Test auftauchen, dann wird der von euch erreichte Fortschritt mit in die Vollversion übertragen. Es scheint so, als möchte Bethesda den Bekanntheitsgrad seines hauseigenen Launchers steigern. Steam ist die meistgenutzte digitale Vertriebsplattform und so bleibt es abzuwarten, wie die Zahlen nach Veröffentlichung aussehen werden.

Es gibt zwar keinen Hinweis auf eine spätere Veröffentlichung via Steam, aber Fallout Shelter erschien beispielsweise ein Jahr nach dem Launch auf Bethesda.net schließlich auch bei Valve's Vertriebsplattform. Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.