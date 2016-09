Bethesda hat das Thema Mod-Unterstützung für Fallout 4 noch nicht abgehakt. Auf Twitter verkündete der Vizepräsident, Mods in irgendeiner Form doch noch auf die PS4 zu bringen.

Auf der Xbox One kann Fallout 4 frei mit Mods versorgt werden, für die PlayStation 4 erteilte Sony dem Entwickler Bethesda dagegen kürzlich eine Absage. Das Studio ging damit an die Öffentlichkeit, ohne aber die genauen Gründe für Sonys Ablehnungshaltung zu nennen. Dies gilt auch für die andonnernde Neuauflage von Skyrim.

Bethesda hält trotz der Absage an den Plänen fest, so jedenfalls der Vize Pete Hines auf Twitter. Ins Detail gehen könne er noch nicht, sicher ist aber, dass man Mods in "irgendeiner Form" auf die Konsole schubsen möchte. Ob sich Sony und Bethesda doch noch einigen konnten, ist unklar. Pauschal gegen Mods dürften sich die Japaner allerdings nicht stellen, da auch andere PS4-Spiele Spielerkreationen unterstützen.