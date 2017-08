Vor einiger Zeit hatte Bethesda den sogenannten Creation Club zu seinen Titeln Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim angekündigt. Im postapokalyptischen Titel startet der neue Marktplatz ab sofort als Erstes durch.

Spieler von Fallout 4 können auf dem PC ab sofort den Creation Club aufsuchen, zumindest wenn sie ein neues Beta-Update via Steam installieren. Über den neuen Marktplatz von Bethesda werden hauptsächlich von der Community gefertigte Spielinhalte angeboten; auf diesem Weg sollen auch den Moddern finanzielle Vergütungen für ihre Arbeit zukommen.

Für Fallout 4 stehen auf diesem Weg nun erste DLC-Gegenstände via Creation Club zum Kauf bereit. Zum Start des Marktplatzes erhalten alle Spieler 100 Credits, die sie dort ausgeben können. Diese Währung kann via Steam und später auch PSN und Xbox Live erworben werden, um sich Mods und DLCs zu kaufen. Mit Ausnahme der PS4 können die Credits sowohl in Fallout 4 als auch in Skyrim eingesetzt werden, sobald der Creation Club hier verfügbar ist.

Neben kosmetischen Gegenständen wie neuen Looks für den Pip-Boy gibt es auch einige nützliche Ingame-Items im Creation Club. Unter anderem stehen mit der Homemade Shotgun und der Prototype Gauss Rifle auch zwei neue Waffenoptionen zum Kauf bereit. Der Modular Military Backpack erhöht indes das mögliche Tragevolumen und auch neue Rüstungs-Sets sind mit von der Partie.

Wann das Update das Beta-Stadium verlässt und generell für Fallout 4 ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Das trifft im Übrigen auch auf die Konsolenversion sowie auf das Creation-Club-Update für Skyrim zu.

Die Änderungen in Update 1.10 zu Fallout 4 noch einmal im Überblick:

New Features

Creation Club

Message of the Day

Support for ESL file format

Mods – patch version numbers and notes added to Mod Details page

Bug Fixes

General stability fixes related to enabling and disabling Mods

Minor fixes to Bethesda.net functionality