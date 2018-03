Am aktuellen Wochenende könnt ihr F1 2017 kostenlos spielen. Ihr habt daher jetzt die Gelegenheit, euch von dem Rennspiel zu überzeugen.

Bis Sonntag habt ihr auf dem PC Zeit für eure Testfahrt in F1 2017. Ihr könnt also bereits loslegen und das Rennspiel ausgiebig testen. Wenn ihr F1 2017 in den nächsten Stunden spielen wollt, müsst ihr das Rennspiel via Steam für den PC herunterladen. Das Gratis-Wochenende für F1 2017 wird morgen für alle um 22:00 Uhr enden. Danach habt ihr keinen kostenlosen Zugang mehr zu F1 2017.

Bis Montag habt ihr die Chance, F1 2017 vergünstigt für den PC zu kaufen. Das Rennspiel wurde mit einem Rabatt von 70 Prozent versehen. Im Moment ist es bei Steam deshalb für 16,49 Euro erhältlich. Das Angebot könnt ihr bis Montag 19:00 Uhr wahrnehmen.

F1 2017 wurde am 25. August 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Mehr Informationen zu dem Rennspiel findet ihr in unserem Test zu F1 2017.