Ihr seid große Fans der Formel 1 und freut euch schon auf den am 25. August erscheinenden neuen Teil F1 2017 für PC, PS4 und Xbox One? Ihr wollt der gamescom ohnehin einen Besuch abstatten? Dann könnte sich der Messebesuch für euch nun mehr denn je lohnen - dank einer Besonderheit am Messestand.

In einer Pressemeldung haben Codemasters und Koch Media heute bestätigt, dass F1 2017 natürlich auf der gamescom in Köln vertreten sein wird. Auf der Publikumsmesse in der kommenden Woche werdet ihr das offizielle Rennspiel in Halle 9.1 am Stand B011/C010 zocken können. Ein Besuch dort lohnt sich aber nicht nur wegen dem Videospiel für PC, PS4 und Xbox One selbst.

Am Stand von Deep Silver & Friends werden bereits die letzten Vorbereitungen getroffen, schließlich will man dort die Herzen von Formel-1-Fans besonders hoch schlagen lassen. Aus diesem Grund gibt es nicht nur die allerneusten Playseat Formel-1-Rennsitze und F1 2017 auf Basis der neuen Xbox One X zu bestaunen, sondern auch ein echtes Weltmeister-Vehikel.

Als besonderen Augenschmau haben die Veranstalter nämlich auch den originalen Red Bull RB6 ausgestellt. Dabei handelt es sich um das Original-Fahrzeug, mit dem Sebastian Vettel alle 19 Rennen der Saison 2010 bestritt und erstmals Formel-1-Weltmeister wurde.