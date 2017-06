Iron Galaxy, das Entwicklerstudio hinter dem Prügelspiel Killer Instinct, hat kurz vor der E3 mit Extinction sein neuestes Werk offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein episches Actionspiel.

Die Macher von Killer Instinct und Divekick widmen sich in ihrem neuen Titel Extinction einem Fantasy-Setting, in dem ihr wahrlich episch und actionreich unter anderem gegen riesige Ogern antreten dürft, um hilflose Mitstreiter zu verteidigen. Am ehesten lässt sich das Projekt wohl mit Attack on Titan vergleichen, allerdings ohne Anime-Aufmachung.

In der Rolle von Avil, einem Sentinel-Soldaten, müsst ihr Wellen an riesigen Gegnern bezwingen, die als Ravenii bekannt sind. Erste Eindrücke, wie das konkret aussehen wird, gewährt der beigefügte Cinematic-Trailer. Die ausführliche Vorstellung des Spiels samt Gameplay-Premiere ist für die diesjährige E3 geplant.

Extinction wird vornehmlich eine Einzelspieler-Erfahrung sein, allerdings hat Iron Galaxy offenbar auch einige Multiplayer-Inhalte geplant. Der Release ist für das erste Quartal 2018 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One eingeplant.