Ever Oasis lautet der Name des Spiels, das fast unbeachtet vor etwa einem Jahr kurz angekündigt wurde und von dem danach nicht viel zu hören war, eine kurze Erwähnung in einem Nintendo Direct einmal ausgenommen. Wir durften uns in den letzten Wochen mit dem Spiel beschäftigen und können euch versichern, dass es sich um einen echten Geheimtipp handelt.

Alles beginnt damit, dass ihr in die Rolle eines Sprösslings schlüpft, der in der Oase seines Bruders lebt. Als Häuptling kümmert er sich um die Bewohner und deren Wünsche und Bedürfnisse. Oasen gelten als sichere Zufluchtsorte vor dem Chaos, das seit Jahren die Welt regiert. Eines Tages gelingt es dem Chaos, in die Oase einzudringen. Mittels eines Zauberspruchs schafft euch euer Bruder aus der Oase und in Sicherheit, doch jetzt seid ihr plötzlich auf euch allein gestellt. Allein? Nicht ganz. Wie der Zufall es will, landet ihr an einem kleinen Wasserloch, an dem sich der dort lebende Wassergeist Gedanken um seine Zukunft macht und den Gefahren der Welt mit Furcht gegenübersteht.

Vom Wasserloch zur Oase

Kurzerhand schließt ihr euch mit dem Wassergeist zusammen und gründet eine Oase, die sich gegen das Chaos auflehnt. Ihr erfahrt, dass dies die letzte Oase ist, die vom Chaos verschont wurde. Ihr setzt daher alles daran, dass das auch so bleibt. Schnell spricht sich die Kunde von dem neuen Zufluchtsort für umherziehende Sprösslinge herum und erste Besucher treffen in eurer Oase ein. Mit ihnen zusammen sorgt ihr dafür, dass die Oase wächst und gedeiht, müsst aber auch viele spannende Abenteuer bestehen, um dem Chaos Einhalt zu gebieten.

Ever Oasis wird als Actionrollenspiel betitelt, bietet aber viel mehr. Beginnen wir mit der Oase. Ihr seid für ihren Aufbau verantwortlich, sorgt euch um die Bewohner, darum, dass sich neue Sprösslinge und Biestlinge bei euch ansiedeln, und errichtet nach und nach Läden, die ihre Waren zum Kauf anbieten. Auch der Warennachschub liegt in eurer Hand und ihr seid immer auf der Suche nach den benötigten Rohstoffen. Die erhaltet ihr an unterschiedlichsten Orten und nicht immer ganz freiwillig. Während ihr für einen Laden nur den Obstbaum abernten müsst, der sich in eurer Oase befindet, müsst ihr für einen anderen Laden Chaosmonster erledigen, um an ihre Gegenstände zu gelangen.

Je öfter ihr einen Laden mit Waren beliefert und dadurch dafür sorgt, dass er stets Waren im Angebot hat, umso eher entwickelt er sich weiter. Geschieht das, steigt das Geschäft im Level auf und erweitert sein Sortiment. Schon liegt es wieder an euch, die nun immer selteneren Gegenstände aufzutreiben, um den Verkäufer zu unterstützen.

Das ist jedoch nur ein kleiner Teil, um den es in Ever Oasis geht. Ein anderer besteht darin, Gespräche mit den Oasenbewohnern und -gästen zu führen und ihre Wünsche zu erfüllen. So tritt der eine mit einer Bitte an euch heran, Bälle in eurer Oase zu kaufen, ein anderer bittet euch, nach einem verschollenen Sprössling zu suchen.

Crafting am Wandelbaum

Im späteren Spielverlauf erhaltet ihr in der Oase weitere Möglichkeiten. So dürft ihr mit den entsprechenden Rohstoffen Gegenstände herstellen. Dieses Crafting-System ist recht überschaubar, jedoch nicht unwichtig für den Spielverlauf. Neue Ausrüstung findet ihr nämlich nur sehr selten. Manchmal bekommt ihr sie auch als Dank von einem Sprössling, wenn ihr ihm eine Bitte erfüllt habt. Die besten Gegenstände stellt ihr allerdings am sogenannten Wandelbaum her. Hier wandelt ihr gesammelte Objekte in Waffen, Rüstungen und zum Beispiel Heiltränke um.

Ebenso könnt ihr in der Oase nach einigen Spielstunden euer Team zusammenstellen. Maximal drei Charaktere finden dort Platz – neben euch selbst dürft ihr noch zwei Teammitglieder mitnehmen. Das gilt für jeden Bewohner eurer Oase, wobei jeder andere Fähigkeiten besitzt. Der eine kann spezielle Schalter betätigen, ein anderer kann Erze schürfen und ein weiterer zertrümmert mit einem mächtigen Hammer Steine, die euch den Weg versperren. In den ersten Spielstunden seid ihr jedoch alleine unterwegs und müsst recht bald die Oase verlassen.

Ever Oasis - E3 2017 Trailer Neben dem neuen Gameplay-Trailer gibt es zudem noch einen weiteren offiziellen E3-Trailer zum 3DS-Titel.

Draußen trefft ihr auf Chaosmonster, die euch nach dem Leben trachten. Tagsüber trefft ihr andere Monster als bei Nacht, denn in Ever Oasis gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus. Auf dem unteren Bildschirm seht ihr immer, wie spät es in der Spielwelt gerade ist. So könnt ihr eure Ausflüge entsprechend planen. Nachts sind grundsätzlich stärkere Gegner unterwegs als bei Tag. Es ist somit sinnvoll, die Oase nicht erst kurz vor Einbruch der Nacht zu verlassen. Die Oase verlassen müsst ihr, da euch die Bewohner von anderen Orten erzählen, an denen nicht selten ein Sprössling in Gefahr geraten ist.

Es kommt aber auch vor, dass sie auf der Reise zu eurer Oase diesen Ort durchquert haben und euch von ihm berichten. Hin und wieder haben sie dort auch private Gegenstände verloren und bitten euch darum, sie wiederzubeschaffen. Die Außengebiete, die natürlich beim Thema Oase fast ausnahmslos aus Wüste bestehen, warten nicht nur mit Chaosmonstern auf euch, sondern bieten auch viele kleinere und größere Dungeons, die es zu erkunden gilt. Manche von ihnen müsst ihr für die Hauptgeschichte erforschen. Ihr kommt daher nicht darum herum, die Umgebung der Oase zu erkunden.