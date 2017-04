Ever Oasis

Während der Direct-Konferenz in der vergangenen Nacht hat Nintendo weitere Titel für den Sommer datiert. Einer davon ist Ever Oasis.

Bei Ever Oasis handelt es sich um ein neues Fantasy-Rollenspiel, das schon vor einiger Zeit für den 3DS angekündigt wurde. Nun wurde der Titel auch mit einem Erscheinungsdatum versehen.

Das Spiel soll ab dem 23. Juni 2017 für den aktuellen Handheld erhältlich sein. Für die Entwicklung zeichnet Grezzo verantwortlich. Dabei handelt es sich um das Studio, das zuvor bereits The Legend of Zelda: Tri-Force Heroes auf den Markt brachte.

In Ever Oasis spielt der integrierte Tag-Nacht-Zyklus in Sachen Gameplay eine große Rolle. Im Übrigen liegt ein Schwerpunkt auf dem Erkunden von Dungeons. Als Protagonist Tethu müsst ihr den Einwohnern eines Dorfes dabei auch helfen, dieses wieder aufzubauen.