Der Weltraum-Shooter EVE: Valkyrie war bis dato ja VR-Spielern auf dem PC und der PS4 vorbehalten gewesen, doch das wird sich dank eines umfassenden Updates künftig ändern.

Entwickler CCP Games hat angekündigt, dass der VR-Multiplayer-Shooter EVE: Valkyrie am 26. September 2017 ein großes Update erhalten soll. Dieses trägt den Namen "Warzone" und macht den Titel künftig auch für all diejenigen Zocker interessant, die sich noch nicht in den Virtual-Reality-Bereich um Oculus Rift, HTC Vive oder PlayStation VR vorgewagt haben.

Dank des neuen Updates wird EVE: Valkyrie nämlich ganz regulär auch ohne VR-Gerät auf PC und PS4 abspielbar. Alle Gamer - ob mit oder ohne VR - sollen in ausbalancierten Online-Weltraumgefechten gegeneinander antreten können. Zum Start können sich neue Spieler EVE: Valkyrie - Warzone zum Preis von 29,99 Euro zulegen; wer schon im Besitz einer VR-Version ist, erhält die Erweiterung als kostenlosen Download, der das Basisspiel ersetzt.

Neben der Erweiterung der Plattformen sind auch neue Spielinhalte enthalten, darunter die nächste Generation von Schiffen, darunter die neue "Shadow" der Covert-Klasse. Neue Waffen, Ultra-Fähigkeiten, ein überarbeitetes Fortschrittssystem für die Schiffe, der neue Extraction-Spielmodus und mehr sind ebenfalls Features des Add-ons.