Auch Gaijin Entertainment und Darkflow Software haben nun den Zweiten Weltkrieg als Setting für sich entdeckt und haben mit Enlisted einen neuen Shooter angekündigt.

Gaijin machte sich bereits als Entwickler und Publisher des Kriegstitels War Thunder einen Namen. Mit Enlisted kündigte man nun zusammen mit Darkflow Software einen Squad-basierten Multiplayer-Shooter für den PC an, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt. Das von der Community betriebene Spiel soll den Fokus auf die wichtigsten und größten Gefechte dieser historischen Episode legen.

Zum Verkaufsstart soll Enlisted zunächst zwei umfangreiche Kampagnen beinhalten. Neben der Schlacht von Moskau erwartet euch außerdem auch die Landung in der Normandie. Jede Kampagne wird mehrere Phasen einer Schlacht, die im Krieg mehrere Wochen oder gar Monaten umfassten, thematisieren. Passend zu den historischen Ereignissen wird es auch bestimmte Charaktere und Waffen geben. In verschiedenen Spielmodi dürft ihr alleine oder auch zusammen mit einem ganzen Zug an Soldaten in massiven Schlachten kämpfen. Großflächige Kämpfe mit bis zu 100 Spielern sollen dank der Dagor Engine möglich sein.

Die ersten beiden Kampagnen können einzeln oder zusammen neben diversen Waffenpaketen sowie einem Early Access für die Closed Beta erworben werden. Die geschlossene Beta-Testphase soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 starten. Exklusive Sammlerwaffen kosten zwischen 6,99 und 11,99 Dollar. Das Waffe & Kampagnen Pack wnadert zwischen 20 und 25 Dollar über die virtuelle Ladentheke; der Preis ist vom gewählten Gewehr abhängig. Im größten Paket für 50 Dollar erhaltet ihr beide Kampagnen, alle drei Waffen und einen früheren Zugriff auf das Spiel.

Alle dabei erzielten Erlöse sollen in die Entwicklung zusätzlicher Karten, Spielmodi und auch von Konsolenversionen reinvestiert werden. Sobald 250.000 Dollar an Umsatz erzielt wurden, soll mit der Entwicklung einer afrikanischen Kampagne begonnen werden. Mit jedem weiteren erreichten Verkaufsziel kommen neue Kampagnen und Gameplay-Features dazu. Bei einer Million Dollar werden die angesprochenen Konsolenfassungen angegangen.