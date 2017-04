Noch in diesem Jahr werdet ihr Elite: Dangerous und Planet Coaster auch als physische Editionen im Handel finden. Beide Spiele sind derzeit bereits als digitale Varianten erhältlich.

Das Entwicklerstudio Frontier hat physische Versionen ihrer Titel Elite: Dangerous und Planet Coaster angekündigt. Die Umsetzungen für diverse Plattformen sollen noch in diesem Jahr im Handel erscheinen. Den Anfang macht die PC-Version von Planet Coaster am 23. Mai. Der Vergnügungspark-Simulator erschien im November 2016 via Steam und unterstützt den Workshop.

Später soll die Elite Dangerous: Legendary Edition für die Xbox One und PlayStation 4 folgen. Enthalten ist das Hauptspiel sowie Erweiterungen und 1.000 Frontier-Punkte für den Kauf kosmetischer Objekte. Einen genauen Termin gibt es für den Titel allerdings noch nicht.