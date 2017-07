Oktober-Event: Was ist das neue AAA-Spiel der Elite-Macher?

Frontier Developments, die Macher von Elite: Dangerous, haben heute ein hauseigenes Event angekündigt. Im Zuge dessen will man auch den nächsten AAA-Titel vorstellen. Worum wird es sich dabei handeln?

Das Entwicklerstudio Frontier Developments hat heute die hauseigene Frontier Expo 2017 angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Community- und Presse-Event, das am 07. Oktober 2017 im Queen Elizabeth Olympic Park in London über die Bühne gehen soll.

Im Fokus der Veranstaltung stehen dabei auch die bereits bekannten Titel Elite: Dangerous sowie Planet Coaster. Das bislang größte Community-Event in der Geschichte des Studios soll seinen Blick aber auch bereits Richtung Zukunft richten, denn im Rahmen der Veranstaltung soll es einen ersten exklusiven und ausführlichen Einblick in ein bislang noch nicht angekündigtes neues Spiel geben. Worum es sich dabei konkret handeln wird? Das steht sprichwörtlich in den Sternen.

Daneben soll es auch Ankündigungen rund um die wichtigen Updates zu Elite: Dangerous sowie zu Planet Coaster geben. Alle drei Titel werden Gegenstand von Entwicklerpräsentationen sein. Zudem geben sich auch einige Gastsprecher auf der Expo die Ehre; diese widmen sich in ihren Vorträgen auch auf Wissenschaft basierenden Elementen und Entdeckungen in den Spielen von Frontier.

Besucher der Frontier Expo 2017 dürfen sich von den neuen Inhalten in exklusiven Demos selbst ein Bild machen. Zudem haben sie die Chance, exklusiven Merchandise zu den einzelnen Titeln zu sammeln. Für Daheimgebliebene wird ein Stream mit diversen Übertragungen eingerichtet. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Webseite unter FrontierExpo.com.