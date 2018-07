Elgato gab heute die Veröffentlichung des Stream Deck Mini bekannt, das die neueste Ergänzung im Sortiment von Streaming- und Videoproduktions-Tools des Herstellers darstellt.

Das Stream Deck Mini ist eine Miniaturausgabe des Elgato Stream Deck, einem Bedienpult für Live-Content, und bietet sechs komplett anpassbare LCD-Tasten, um zwischen Szenen zu wechseln, Medien zu starten, Chats zu steuern, beliebig viele Aktionen zu konfigurieren und vieles mehr. Das Stream Deck Mini soll so die ideale Lösung für Streamer und Videoproduzenten werden, die auf professionelle Art und Weise hochwertigen Content erstellen und gleichzeitig mit Ihrer Community kommunizieren möchten.

Das Stream Deck Mini bietet sechs komplett anpassbare LCD-Tasten und eine Software, die ein Maß an Content-Steuerung bieten soll, das vorher nur professionellen Broadcastern vorbehalten war. Von der automatischen Erkennung von Szenen und Quellen bis hin zur Veröffentlichung in sozialen Netzwerken: Das Stream Deck Mini soll sich in alle beliebten Tools und Plattformen für die Content-Erstellung integrieren lassen, wie etwa OBS Studio, XSplit, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer und viele weitere.

Das Stream Deck Mini ist ab sofort für 99,95 US-Dollar (zzgl. Mehrwertsteuer) unter Elgato.com, auf Amazon oder bei GameStop erhältlich.