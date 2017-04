Auf der E3 wird Electronic Arts neben neuen Ablegern bereits bekannter Serien auch einige Überraschungen im Gepäck haben. Am 10. Juni findet die Präsentation des Entwicklers und Publishers statt.

Der Entwickler und Publisher Electronic Arts hat Details über seine Pläne für die anstehende E3 bekanntgegeben. So wvom 10. bis zum 12. Juni im Vorfeld der Messe das hauseigene Event EA Play stattfinden. Alle Teilnehmer der Veranstaltung haben die Chance, Titel wie Star Wars: Battlefront 2 und das nächste Need for Speed anzuspielen. Auch vertreten sind Sportspiele wie Madden 18 oder FIFA 18. Das weitere Line-up enthält zudem Überraschungen, welche laut einem Blog-Eintrag im Laufe der nächsten Monate enthüllt werden sollen.

Die Bühnenpräsentation von Electronic Arts findet am Samstag, 10. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit statt und wird per Livestream ins Netz übertragen. Die E3 startet am 13. Juni 2017.