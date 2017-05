Publisher Electronic Arts hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2017 sowie das vierte Quartal vorgelegt. Dabei entpuppte sich vor allen Dingen auch Battlefield 1 als absoluter Hit.

Der neue Shooter mit seinem Setting im Ersten Weltkrieg entpuppte sich als Kassenschlager und zog die Spieler in Scharen an. Über 19 Millionen Gamer zählt der First-Person-Shooter von DICE mittlerweile. Das entspricht einer Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zu Battlefield 4 im gleichen Zeitraum.

Auch FIFA 17 kam sehr gut an und zählte über 21 Millionen Spieler. Von diesen sahen sich immerhin 12 Millionen auch den neuen Story-Modus "The Journey" an. Die Steigerungsrate in FIFA Ultimate Team beträgt im Jahresvergleich ebenfalls beachtliche 13 Prozent. Die monatlichen Nutzerzahlen von Die Sims 4 stiegen im besagten Jahresvergleich sogar um 33 Prozent.

Was das finanzielle Zahlenwerk betrifft, so erzielte EA im vierten Quartal des Geschäftsjahres einen digitalen Umsatz von 934 Millionen Dollar (Vorjahr: 715 Millionen Dollar). Zusammen mit den klassischen Verkäufen lag der Quartalsumsatz bei 1,5 Milliarden, ebenfalls ein Plus gegenüber den 1,3 Milliarden im Vorjahresquartal.

Das gesamte Geschäftsjahr 2017 schloss man mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar ab. Im Fiskaljahr 2016 waren es noch 4,4 Milliarden gewesen. Für das Wachstum ist auch hier vor allen Dingen der digitale Bereich maßgeblich, denn hier stiegen die Umsätze um 20 Prozent auf rund 3 Milliarden.