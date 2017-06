Frohe Kunde für Spieler zuhause: Zahlreiche Spiele des Unternehmens könnt ihr euch anlässlich der E3 selbst ansehen.

Im Rahmen der EA-Play-Pressekonferenz bestätigte Electronic Arts, dass sowohl EA Access Vault als auch Origin Access für die E3-Woche kostenfrei zugänglich sind. Kurzum: Alle Vollversionen, die im Zuge des sonst als kostenpflichtiges Abo erhältlichen Programms zur Verfügung stehen, können für diese Woche für lau gezockt werden.

Damit kommen PC- und Xbox-One-Spieler auf ihre Kosten, doch was ist mit der PS4? Auf der Sony-Heimkonsole gibt es kein Abo-Modell von EA, aber auch diese Spieler hat der Publisher nicht vergessen. So gibt es via PlayStation Store diverse Trial-Version zu EA-Titeln, die ihr im Wochenverlauf ebenfalls ausführlich testen könnt.