Jetzt kostenlos in der offenen Beta testen!

Im kommenden Jahr soll das neue EA SPORTS UFC 3 auf PS4 und Xbox One durchstarten. Vorher will EA den Titel aber eines ersten Tests unterziehen und so habt ihr aktuell die Möglichkeit, euch das MMA-Sportspiel kostenlos einmal näher anzusehen.

Electronic Arts öffnet das Oktagon für Testzwecke und lädt euch ab sofort zur Teilnahme an der Beta des kommenden EA SPORTS UFC 3 ein. Die Testphase steht seit heute offiziell für alle Interessierten auf den Plattformen PS4 und Xbox One gleichermaßen zur Verfügung.

Sofern ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, dann könnt ihr euch die Beta nun herunterladen und diese bis Dienstag, den 05. Dezember um 08:59 Uhr MEZ zocken. Dabei sind bereits jetzt die Spielmodi "Jetzt Kämpfen", "Online-Schnellkampf", "Trainingsmodus" und "UFC Ultimate Team" kostenfrei zu Testzwecken vertreten.

Bei allen diesen Modi kommt die neue Technik "Real Player Motion" zum Einsatz, kurz RPM, welche eine der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgänger ist. Dabei handelt es sich um eine neue Animationstechnologie von EA Sports, die das Spiel optisch noch ansprechender und dieses auch zum spielerisch besten Teil der Reihe machen soll.

Der Release der Vollversion von EA SPORTS UFC 3 ist weiter für den 02. Februar 2018 auf Xbox One und PS4 eingeplant. Vorbesteller der Champions Edition erhalten einen drei Tage früheren Zugang zur Vollversion sowie einen aktuellen oder ehemaligen UFC-Champion in UFC Ultimate Team als Bonud. Außerdem sind hier auch 20 Premium-Packs für den Ultimate-Team-Modus enthalten. Gewählt werden kann dabei zwischen dem ehemaligen UFC-Mittelgewichts-Champion Anderson Silva, dem ehemaligen UFC-Weltergewichts- und aktuellen UFC-Mittelgewichts-Champion Georges St-Pierre, dem UFC-Leichtgewichts-Champion Conor McGregor, dem UFC-Fliegengewichts-Champion Demetrious Johnson und dem UFC-Strohgewichts-Champion Joanna Jedrzejczyk.