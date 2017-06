So sieht das E3-Line-up in diesem Jahr aus

Die E3 in Los Angeles rückt immer näher und auch XSEED Games wird auf der größten und wichtigsten Branchenmesse vor Ort sein. Das Unternehmen hat nun sein Line-up bekanntgegeben.

So wird XSEED an der US-Westküste mehrere bereits angekündigte Spiele zeigen. Darüber hinaus kündigte man im Zuge des E3-Line-up auch eine lokalisierte Version von Zwei: The Ilvard Insurrection für PC an. Dabei handelt es sich um ein 3D-Action-JRPG von Nihon Falcom, das ursprünglich nur in Japan veröffentlicht wurde.

Das E3-Line-up von XSEED im Überblick:

Zwei: The Ilvard Insurrection (PC - Sommer 2017)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, PC - 2018)

Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4 - Sommer 2017)

Fate/Extella: The Umbral Star (Switch - 25. Juli 2017)

Shantae: Half-Genie Hero (Switch - 08. Juni 2017)