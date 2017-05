Tower-Defense-Titel kommt in diesem Monat

Der Indie-Entwickler Trendy Entertainment werkelt seit geraumer Zeit am Tower-Defense-Sequel Dungeon Defenders II. Nun rückt der Release näher, denn die Macher haben jetzt den offiziellen Erscheinungstermin bestätigt.

In einer Pressemeldung wurde der Action-Tower-Defense-RPG-Mix Dungeon Defenders II heute konkret datiert. Die fertige Spielversion soll ab dem 20. Juni 2017 via PlayStation Store für PS4, Xbox Games Store für Xbox One und Steam für PC erhältlich sein.

Chief Executive Officer Marco Busse kommentiert die Ankündigung wie folgt: "Wir freuen uns sehr darauf, das Dungeon-Defenders-Franchise wieder zurück auf die Xbox zu bringen. Dungeon Defenders II baut auf der Kombination aus der gemeinsamen Entwicklung sowie dem Einsatz von Taktiken auf, die bereits den ersten Teil so erfolgreich gemacht hat. Diese Spielerfahrung haben wir zusammen mit unserer Community im Early Access weiterentwickelt, die gemeinsam mit der Idee hinter dem Titel gewachsen ist."

Im Sequel werdet ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden gemeinsam antreten können. Auf den Konsolen gibt es auch einen Splitscreen-Modus. Das Spiel wird als Free-to-Play-Titel mit Ingame-Käufen (neue Helden, Kostüme, Tower-Skins, Begleiter und Inventarplätze) angeboten.