Nachdem zwei Shooter vom berühmt-berüchtigten Index genommen wurden, werden diese nun tatsächlich auch in Deutschland veröffentlicht.

Gearbox Publishing konnte unlängst erreichen, dass sowohl Duke Nukem 3D: 20th Anniversary - World Tour Edition als auch Bulletstorm: Full Clip Edition vom Index in Deutschland genommen wurden. Damit können beide Shooter nun auch in der Bundesrepublik verkauft werden, und das wird man auch tun.

In einer Pressemeldung bestätigte man heute, dass Duke Nukem 3D: 20th Anniversary - World Tour Edition ab dem 01. März 2017 in Deutschland zu haben sein wird. Bulletstorm soll in der Full Clip Edition im Laufe des Monats April folgen, wobei ein konkreter Termin noch nachgeliefert wird. Bei letztgenanntem Shooter handelt es sich dann erstmals um einen ungeschnittenen Release in Deutschland, nachdem es zuvor bereits eine stark zensierte Spielfassung zu kaufen gab.

Scott Warr, Produzent bei Gearbox Publishing, kommentiert: "Der Prozess, diese Spiele vom Index zu nehmen, war kompliziert und hat mehrere Monate gedauert. Letztendlich war es den Aufwand und die Zeit wert, um die Titel zu unseren Fans nach Deutschland zu bringen. Es ist eines der vielen Beispiele dafür, was wir für unsere Spieler auf der ganzen Welt tun möchten. Wir sind begeistert, dass die Fans in Deutschland die Spiele zum ersten Mal spielen können – und zwar exakt dieselben Inhalte, die Spieler in unserem Land und in anderen Teilen der Welt genießen."