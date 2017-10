Sonys einzige europäische Pressekonferenz zur Paris Games Week hätte sich für das britische Studio Media Molecule angeboten, Neues von Dreams zu zeigen und bekannt zu geben. Von dem lang erwarteten PS4-Titel fehlte aber jede Spur - ist das Projekt eingestellt?

Via Twitter gab Media Molecule erst einmal Entwarnung, Dreams ist weiter in Entwicklung: "Gratulation an alle Teams von [Sony Worldwide Studios], die auf der [Paris Games Week] zu sehen waren! Diese fantastischen Trailer machen uns besonders aufgeregt, Neuigkeiten [zu Dreams] bekannt zu geben." Noch in diesem Jahr wolle man Neues verraten, so das Studio in weiteren Twitter-Botschaften.

Auch Studiochef Siobhan Reddy beruhigte die Fans im Rahmen eines Panels im Anschluss an die Sony-Pressekonferenz. Man freue sich darauf, die Arbeiten an Dreams abzuschließen und zu sehen, was die Community mit dem kreativen Projekt und seinen Möglichkeiten anstellen wird. "Wir haben intern bereits wirklich coole Sachen damit gemacht", so Reddy. "Ich habe einfach das Gefühl, dass es eine kreative Explosion werden wird."

Um Dreams war es seit längerem ruhig geworden, nachdem die für 2016 angekündigte Beta auf 2017 verschoben werden musste. Auch dieser Termin erscheint inzwischen immer unwahrscheinlicher. Fans müssen sich also weiter gedulden, vielleicht aber nicht mehr allzu lang - die nächste Sony-Pressekonferenz im Rahmen der PlayStation Experience ist für den 09. Dezember angesetzt.